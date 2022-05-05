Крупнейший пожар в истории США подбирается к Лас-Вегасу

На северо-востоке штата Нью-Мехико в США продолжают гореть большие территории сухих лесов. Этот пожар называют крупнейшим..

На северо-востоке штата Нью-Мехико в США продолжают гореть большие территории сухих лесов. Этот пожар называют крупнейшим в истории США. Пожарные пытаются оградить от огненной стихии Лас-Вегас и небольшие городки вдоль побережья.

Бульдозеры расчищают линии огня от упавших деревьев и сухих кустарников, чтобы лишить огонь возможности продвигаться дальше. Одновременно самолёты и вертолёты распыляют огнезащитные вещества к западу от Лас-Вегаса. В выходные здесь ожидаются сильные ветры.

Президент США объявил на пострадавших территориях стихийное бедствие и распорядился предоставить федеральную помощь для восстановительных работ. Кроме того, выделят средства на временное жильё или ремонты, недорогие кредиты и покрытие потерь незастрахованного имущества.

Этот пожар образовался в результате слияния двух очагов. Эвакуированы жители около 15,5 тысяч домов. Около 170 домов сгорели. Скорее всего, это только начало.

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Эта жительница Лас-Вегаса готовится к эвакуации. Её самые ценные вещи уже в машине.

[жительница Лас-Вегаса]:

«Я оставляю много своих вещей, потому что мне некуда их положить, поэтому я просто беру самые ценные вещи, которые мне действительно нужны. Остальное придётся оставить».

Говорит, что дым от пожара сказался на здоровье её внука.

[жительница Лас-Вегаса]:

«Вчера задымление было очень сильным. У него начался сильный кашель».

Учёные говорят, что лесные пожары в регионе теперь начинаются раньше и становятся более распространёнными, чем когда-либо прежде.

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