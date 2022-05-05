Крупнейший пожар в истории США подбирается к Лас-Вегасу

На северо-востоке штата Нью-Мехико в США продолжают гореть большие территории сухих лесов. Этот пожар называют крупнейшим..
Дата загрузки: 2022-05-05
Бульдозеры расчищают линии огня от упавших деревьев и сухих кустарников, чтобы лишить огонь возможности продвигаться дальше. Одновременно самолёты и вертолёты распыляют огнезащитные вещества к западу от Лас-Вегаса. В выходные здесь ожидаются сильные ветры.
Президент США объявил на пострадавших территориях стихийное бедствие и распорядился предоставить федеральную помощь для восстановительных работ. Кроме того, выделят средства на временное жильё или ремонты, недорогие кредиты и покрытие потерь незастрахованного имущества.
Этот пожар образовался в результате слияния двух очагов. Эвакуированы жители около 15,5 тысяч домов. Около 170 домов сгорели. Скорее всего, это только начало.
Эта жительница Лас-Вегаса готовится к эвакуации. Её самые ценные вещи уже в машине.
[жительница Лас-Вегаса]:
«Я оставляю много своих вещей, потому что мне некуда их положить, поэтому я просто беру самые ценные вещи, которые мне действительно нужны. Остальное придётся оставить».
Говорит, что дым от пожара сказался на здоровье её внука.
[жительница Лас-Вегаса]:
«Вчера задымление было очень сильным. У него начался сильный кашель».
Учёные говорят, что лесные пожары в регионе теперь начинаются раньше и становятся более распространёнными, чем когда-либо прежде.
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