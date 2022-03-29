Иракский Курдистан готов поставлять нефть и газ в Европу

Курдский регион на севере Ирака способен компенсировать по крайней мере часть дефицита энергоносителей в Европе. Об..

Курдский регион на севере Ирака способен компенсировать по крайней мере часть дефицита энергоносителей в Европе. Об этом заявил курдский премьер-министр Масрур Барзани на отраслевой конференции в Дубае. [Масрур Барзани, премьер-министр Иракского Курдистана]:«Я уверен, что Курдистан в свете растущего спроса в мире скоро станет важным источником энергии. В ближайшем будущем мы станем крупным поставщиком газа для остального Ирака, Турции и Европы».

По словам Барзани, правительство Курдистана по-прежнему выполняет уже подписанные нефтяные и газовые контракты с партнерами. Оно также готово помогать другим странам региона.

[Масрур Барзани, премьер-министр Иракского Курдистана]:«У нас в Курдистане сейчас есть возможность восполнить хотя бы часть нехватки нефти в Европе, если наши партнеры в Багдаде готовы с нами работать».

В последние годы международные нефтяные компании инвестировали в Иракский Курдистан миллиарды долларов. Регион может похвастаться огромными неиспользованными запасами нефти, а также безопасными условиями.

Кроме того, местные власти подписывают выгодные контракты о разделе продукции. Они разрабатывают месторождения независимо от федерального правительства Ирака.

Впрочем, в феврале федеральный суд Ирака признал закон о нефти и газе Иракского Курдистана неконституционным и потребовал, чтобы курдские власти передали свои запасы сырой нефти под централизованное управление.

Барзани назвал этот шаг «серьёзной несправедливостью».

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