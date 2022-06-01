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Крупнейший железнодорожный терминал за 72 года появится в Нью-Йорке

Крупнейший железнодорожный терминал за 72 года появится в Нью-Йорке

Старейшая железная дорога США, которая находится на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, завершает строительство нового терминала. Его площадь..

Дата загрузки: 2022-06-01

Крупнейший железнодорожный терминал за 72 года появится в Нью-Йорке
Старейшая железная дорога США, которая находится на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, завершает строительство нового терминала. Его площадь составит 65 тысяч квадратных метров. Пока же ему дали имя. Он будет называться «Гранд-Сентрал Мэдисон».

[Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк]:
«Огромная победа. Это будет крупнейший железнодорожный вокзал, построенный в стране с 1950 года. Мы показываем, что в Нью-Йорке что-то строят даже во время глобальной пандемии. За этим стоит невероятная команда».

Терминал будет находиться под Центральным вокзалом и Мэдисон-авеню.

Проект обошёлся более чем в 11 миллиардов долларов. Он сопровождался задержками и скандалами. Так, город обвиняли в перерасходе средств.

Ожидается, что терминал заработает в декабре. Его будут использовать и для железной дороги и поездов метро Нью-Йорка.

[Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк]:
«Это крупнейшее расширение железной дороги Лонг-Айленда за 112 лет с тех пор, как были открыты первоначальные туннели Пенсильванского вокзала Ист-Ривер».

Новый терминал позволит перенаправить на него некоторые поезда с нынешней конечной остановки на переполненной станции «Пенсильванский вокзал».
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