В Нью-Дели горит крупнейшая свалка

Сильное задымление в одном из районов Нью-Дели. Здесь уже несколько дней горит свалка, крупнейшая в индийской..

[местный житель]:

«Свалка загорается сама собой раз 10-15 в год. Рядом с ней было 20 лачуг, все сгорели. Вода в этом районе просто ужасная, её нельзя пить. У людей потом выпадают волосы».

Сильное задымление в одном из районов Нью-Дели. Здесь уже несколько дней горит свалка, крупнейшая в индийской столице. Причину пожара расследуют, но возможно он начался из-за жары.

Многие регионы Индии сейчас изнывают от жары. Столбики термометров поднимаются выше 40 градусов, местами – до 45.

Пожар пытаются потушить, но пока до конца не удаётся.

[местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Из-за пожара на свалке столько дыма, что в окрестностях плохо видно. Невозможно было даже стоять рядом – там было облако жАра метров на 200. Приехали 13 пожарных расчётов. Они потушили пламя в нижней части свалки. Верх ещё горит».

Пожары – особенно такие, как этот – также вносят свой вклад в загрязнение воздуха. Воздух в индийской столице признан самым грязным в мире.

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