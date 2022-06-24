Фольклор и битбокс: как индийская группа прославилась на весь мир

Мелодией пустыни называют эту музыку исполнители индийской группы Barmer Boys. В их репертуаре – фольклор раджастханцев...
Дата загрузки: 2022-06-24
Ещё недавно об этой группе почти не знали, а некоторые традиционные песни в народе просто забылись. Известность музыкантам принесло то, что они исполняют фольклорные произведения в современной обработке, используя популярный жанр битбокс.
При этом инструменты по-прежнему только традиционные. Манга играет на индийской фисгармонии. Магада – на дхолаке – деревянном барабане. А Савай владеет несколькими музыкальными инструментами, в том числе играет на морчанге – это разновидность варгана.
[Савай Хан, музыкант]:
«Морчанг похож на павлиньи перья. «Мор» – это павлин. «Чанг» – традиционный танец, который исполняют на празднике Холи в Раджастхане. Полное название – морчанг. На нём играли пастухи».
В середине прошлого столетия индийские князья утратили остатки власти, и аристократия стала приходить в упадок. Больше некому было поддерживать традиционное искусство, и фольклор начал выходить из моды. Теперь его возрождает Barmer Boys.
[Ашутош Шарма, основатель студии Amarrass Records]:
«Золото и сокровища, лежавшие в сундуке, вернулись обратно. И теперь другие люди тоже поют эти песни. Публика узнала о них, и не только в том регионе, где они родились».
Группа уже выпустила два альбома и выступила с концертами в 20 странах мира. Теперь исполнители готовятся участвовать в международном фестивале мировой музыки, искусств и танца в Великобритании. Он пройдёт в июле.
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