Грязь и бездорожье. Здесь выручают только полный привод и мощный двигатель. Впрочем, для многих участников гонки..

Возвращаются в детство: как проходят гонки по бездорожью в Венгрии

[Виктор Клаушман, организатор фестиваля]:

«Думаю, все внедорожники немного похожи на детские машинки. Мы возвращаемся в детство на 20, 40 лет назад. И сегодня мы воплощаем в жизнь мечты, важные для нас тогда. В то время не было ни смартфонов, ни электромобилей, ничего подобного. Так что здесь игровая площадка из прошлого».

Грязь и бездорожье. Здесь выручают только полный привод и мощный двигатель. Впрочем, для многих участников гонки важна не победа, а сам процесс. В этом году на соревнованиях по трофи-рейдам в Венгрии испытывают удачу полторы тысячи внедорожников.

В соревнованиях участвуют мощные внедорожники серийного производства, а также автомобили, полностью перестроенные владельцами. Иногда на модификацию уходит год, а на трассе машина может сломаться за считанные часы.

Одно из самых сложных препятствий на маршруте – грязевая ванна. Застрявшим помогают зрители и даже соперники. Трудности объединяют.

[гость фестиваля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы целый год с нетерпением ждём встречи друг с другом. Здесь жизнь нетороплива, все помогают друг другу, когда машина застревает».

Гонки по бездорожью проходят в Венгрии в 36-й раз. Сначала организаторами были немецкие поклонники офф-роуда. Через 11 лет турнир стали проводить венгры. Они расширили его до масштаба фестиваля, во время которого проходят концерты и другие развлекательные мероприятия.

В этом году за три дня соревнования посетили 30 тысяч зрителей. Причём организаторы разрешили проехать по сложным участкам трассы даже гостям фестиваля.

Короткая ссылка на эту страницу: