Гонка на старинных велосипедах прошла в США

Прокатиться с ветерком решили полсотни любителей Викторианской эпохи. 40 велосипедистов со всего мира собрались в городе..
Дата загрузки: 2022-07-20
Прокатиться с ветерком решили полсотни любителей Викторианской эпохи. 40 велосипедистов со всего мира собрались в городе Фредерик американского штата Мэриленд на ежегодные соревнования.
Такие велосипеды в России называли «пауком», в Англии закрепилось название «пенни-фартинг» – благодаря соотношению размера колёс: оно как у большой монеты пенни и маленького фартинга.
В 1870-х такие велосипеды были технологическим новшеством. Приобрести их могли лишь очень обеспеченные люди. Модный символ достатка.
Однако чтобы сесть в седло, нужно потрудиться. Сходу запрыгнуть на верхнее колесо и поймать ногами педали. Сойти ещё труднее – на ходу нужно нащупать ногой подставку сзади и слезть, не упав с высоты.
[Дэвид Скидмур, участник]:
«Нужно много тренироваться, это спорт для молодых людей. Меня все обгоняли, будто я стоял на месте. Я счастлив, что доехал, и со мной всё нормально».
Некоторые участники хранят верность оригинальным моделям XIX века, другие же используют реплики или велосипеды нового дизайна.
[Стивен Уэтдлес, участник]:
«Я всю жизнь езжу на велосипедах и обожаю всё, что с ними связано. В этой гонке мне больше всего нравится сообщество людей».
Победителем снова стал швед Пер-Улоф Киппель. Он уже финишировал первым в 2017 и 18 годах.
[Пер-Улоф Киппель, участник]:
«Я очень, очень рад снова оказаться здесь и сделать все возможное в финале. Фантастическая атмосфера. И просто отличный опыт. Поездка из Швеции того стоила».
Уже через 20 лет после своего появления пенни-фартинг был заменён привычной нам сегодня конструкцией.
Короткая ссылка на эту страницу: