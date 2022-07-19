Гонка на старинных велосипедах прошла в США

Прокатиться с ветерком решили полсотни любителей Викторианской эпохи. 40 велосипедистов со всего мира собрались в городе..

Прокатиться с ветерком решили полсотни любителей Викторианской эпохи. 40 велосипедистов со всего мира собрались в городе Фредерик американского штата Мэриленд на ежегодные соревнования.

Такие велосипеды в России называли «пауком», в Англии закрепилось название «пенни-фартинг» – благодаря соотношению размера колёс: оно как у большой монеты пенни и маленького фартинга.

В 1870-х такие велосипеды были технологическим новшеством. Приобрести их могли лишь очень обеспеченные люди. Модный символ достатка.

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Однако чтобы сесть в седло, нужно потрудиться. Сходу запрыгнуть на верхнее колесо и поймать ногами педали. Сойти ещё труднее – на ходу нужно нащупать ногой подставку сзади и слезть, не упав с высоты.

[Дэвид Скидмур, участник]:

«Нужно много тренироваться, это спорт для молодых людей. Меня все обгоняли, будто я стоял на месте. Я счастлив, что доехал, и со мной всё нормально».

Некоторые участники хранят верность оригинальным моделям XIX века, другие же используют реплики или велосипеды нового дизайна.

[Стивен Уэтдлес, участник]:

«Я всю жизнь езжу на велосипедах и обожаю всё, что с ними связано. В этой гонке мне больше всего нравится сообщество людей».

Победителем снова стал швед Пер-Улоф Киппель. Он уже финишировал первым в 2017 и 18 годах.

[Пер-Улоф Киппель, участник]:

«Я очень, очень рад снова оказаться здесь и сделать все возможное в финале. Фантастическая атмосфера. И просто отличный опыт. Поездка из Швеции того стоила».

Уже через 20 лет после своего появления пенни-фартинг был заменён привычной нам сегодня конструкцией.

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