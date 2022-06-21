Крутые подъёмы и спуски среди красот Доломитовых Альп в Италии. Но этим велосипедистам некогда любоваться пейзажами...

В Италии прошла самая сложная гонка на горных велосипедах в мире

Крутые подъёмы и спуски среди красот Доломитовых Альп в Италии. Но этим велосипедистам некогда любоваться пейзажами. Здесь проходит первый этап самой сложной гонки на маунтинбайках в мире.

Мужчинам предстоит преодолеть трассу длиной 86 километров. Её высота местами достигает 4500 метров над уровнем моря. Женщины должны проехать 60 километров на высоте 3000 метров. Почти на всём пути спортсменов подбадривают болельщики.

В мужской гонке первым пришёл колумбиец Леонардо Паэс. Причём это его седьмая победа. В этот раз она далась ещё труднее. У спортсмена возникла какая-то проблема, ему пришлось остановиться, а потом начать всё сначала.

[Леонардо Паэс, победитель гонки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Среди женщин первой пришла немка Адельхайд Морат. Она оторвалась от ближайшей соперницы на 15 минут.

Следующие два этапа гонки этого года пройдут в пустыне Дубая и джунглях Таиланда.

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