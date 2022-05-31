Испытание на выдержку и гонка на скорость. У каждого райдера на SUP-борде эти соревнования вызывают разные..

Собаки-сёрферы: гонки на SUP-бордах для людей и животных устроили в Испании

Испытание на выдержку и гонка на скорость. У каждого райдера на SUP-борде эти соревнования вызывают разные чувства. Для человека сапсёрфинг – просто спорт, а для собаки – проверка на послушание. Можно ли при этом достичь взаимопонимания, проверяют на состязаниях в испанском городке Эль-Масноу.

[Лайя Сабат, организатор соревнований]:

«Собаки только и думают о том, чтобы прыгнуть в воду. Им хочется прыгнуть. Так что ощущения у собаки и человека разные».

Сёрферы должны преодолеть дистанцию в полтора километра. Самой медленной команде потребовалось 20 минут, самой быстрой – 10. На первом месте – опытный сёрфер Марк Сан-Педро с лабрадором-ретривером Даной.

[Марк Сан-Педро, победитель соревнований]:

«Я очень рад участвовать вместе с ней в соревнованиях. Ей восемь лет, и я не знаю, сможем ли мы снова выступать вместе, потому что она стареет. Но надеюсь, что нас ждёт хотя бы ещё несколько состязаний».

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После гонки начался урок йоги. Но задержка дыхания и правильные асаны, как оказалось, – для собак и вовсе непосильная задача. Так что четвероногие питомцы просто развлекались рядом с хозяевами.

[Сара Эстакио, инструктор по йоге]:

«(Для занятий йогой) собаку надо много дрессировать. Я часто занимаюсь йогой дома, и моя собака всегда приходит и садится рядом. Так что животное можно к этому приучить».

Эль-Масноу находится недалеко от Барселоны. Соревнования и йогу для собак и их владельцев здесь проводят впервые. Организаторы надеются, что теперь такие мероприятия будут проходить каждое лето.

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