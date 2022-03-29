Жизнь прекрасна: в Венесуэле для собак устроили вечеринку у бассейна

Собачья вечеринка у бассейна. Такое в столице Венесуэлы впервые. Здесь четвероногие питомцы могут наплаваться и порезвиться..
Дата загрузки: 2022-03-29
Собачья вечеринка у бассейна. Такое в столице Венесуэлы впервые. Здесь четвероногие питомцы могут наплаваться и порезвиться вдоволь.
[Отто Альварадо, организатор]:
«Некоторые люди хотят погулять с собакой в парке, но боятся, что она потеряется. Здесь такого не случится. Это закрытая территория. У нас частная вечеринка».
Всего у бассейна собралось 40 собак и их владельцы. В воду могут заходить и люди, чтобы питомцам не было страшно. Поблизости также есть площадка для тренировки.
[участница вечеринки]:
«Здесь очень интересно. Собаки много занимаются физическими упражнениями, что очень важно. Это не просто обычная прогулка, здесь всё по-другому».
[Мануэль Баре, тренер собак]:
«За последние десять лет в Венесуэле культура содержания собак стала более развитой».
В 2019 году правительство Венесуэлы немного отошло от социалистической модели экономики и ослабило контроль над ценами и предпринимательской деятельностью. Благодаря этому замедлилась инфляция, и появилось больше бизнесменов.
Также стало возможным проведение развлекательных мероприятий для собак. Организатор планирует устроить следующую вечеринку у бассейна в апреле.
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