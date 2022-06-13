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650 старинных часов собрали три поколения индийской семьи

650 старинных часов собрали три поколения индийской семьи

Уникальную коллекцию старинных часов показал индиец Анил Бхалла из штата Мадхья-Прадеш. Собирать их начал его дед,..

Дата загрузки: 2022-06-14

650 старинных часов собрали три поколения индийской семьи

Уникальную коллекцию старинных часов показал индиец Анил Бхалла из штата Мадхья-Прадеш. Собирать их начал его дед, потом дело продолжил отец, а после коллекционированием увлёкся Анил.

[Анил Бхалла, коллекционер]:
«Дед начал коллекционировать, когда привёз из-за границы несколько часов в виде статуэток».

Большинство часов попадали в руки коллекционеров в нерабочем состоянии. Но многие получилось отремонтировать.

[Анил Бхалла, коллекционер]:
«У меня примерно 650 часов, и большинство из них сделаны вручную, дубликатов нет. То есть точь-в-точь таких же не найти. Наверняка будет небольшое отличие».

В 2013 году эту коллекцию часов включили в индийскую Книгу рекордов Limca. Сейчас она одна из крупнейших в стране.

Индиец надеется, что внуки продолжат дело его жизни.
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