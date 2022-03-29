«Убрать страх»: как ганская скейтбордистка идёт к мечте

Год назад жительница Ганы Хармони Батака уволилась с работы в банке, чтобы заняться скейтбордингом. Её семья..

Год назад жительница Ганы Хармони Батака уволилась с работы в банке, чтобы заняться скейтбордингом. Её семья была против.

Скейтбординг не очень популярен в Западной Африке. Особенно среди женщин.

[Хармони Батака, скейтбордистка]:

«Мне нравилось кататься на скейтборде. Чувствую себя очень и очень хорошо».

Хармони решила не сдаваться. Она жила на сбережения и ждала, пока местные скейтбордисты построят первый в Гане скейтпарк.

[Хармони Батака, скейтбордистка]:

«Я просто хотела быть свободной и заниматься любимым делом. Я чувствовала, что это необходимо и важно, иначе этот мир сломает тебя».

Скейтпарк Freedom достроили в декабре прошлого года. Помогли международные доноры. Затем Хармони открыла скейт-клуб для девушек.

[Хармони Батака, скейтбордистка]:

«Это больше, чем скейтбординг. Мы говорим о других вещах, психическом здоровье, кулинарии и садоводстве».

Сегодня на уроки Хармони приходит 4-летняя Лайла. Она катается всего несколько месяцев, но уже покорила одну из самых больших рамп в парке.

[Мириам, мама Лайлы]:

«В прошлый раз она спрашивала меня, может ли девочка сделать это или то. И я ей ответила, что она может всё. Я говорю ей это каждый день».

Согласно статистике, в мире среди скейтбордистов женщины составляют чуть менее 20%. Хармони надеется, что это число увеличится.

[Хармони Батака, скейтбордистка]:

«Нужно просто убрать страх. Я не знаю, как ещё это объяснить».

Она также говорит, что нужно постоянно прилагать усилия и никогда не сдаваться.

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