Закрыть глаза, чтобы увидеть искусство

Увидеть искусство с закрытыми глазами. Это обещают создатели «Машины снов», которая появилась в Лондоне, Кардиффе, Белфасте..

Увидеть искусство с закрытыми глазами. Это обещают создатели «Машины снов», которая появилась в Лондоне, Кардиффе, Белфасте и Эдинбурге. Это система из стробоскопа и объёмного звука, которые позволяют создавать визуальные картинки в сознании посетителей.

При этом у каждого человека рождаются свои узоры и цвета.

[Дженнифер Крук, директор «Машины снов»]:

«Это невероятный иммерсивный опыт, который не имеет аналогов. На самом деле, описать его словами невозможно. Это результат сотрудничества блестящей команды, которая состоит из ведущих умов в области технологий, искусства, музыки, философии, неврологии и антропологии».

Идея, стоящая за этим, опирается на теорию, выдвинутую британским нейробиологом Уильямом Уолтером. Она называется «откровение через мерцание». Он описал, как яркие мигающие огни могут вызывать зрительные образы. Согласно его теории, мерцающий свет оказывает влияние на зрительную часть головного мозга.

[Анил Сет, нейробиолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Свет согласуется с естественным альфа-ритмом мозга. Это тот же ритм, который мы видим в мозгу, когда люди расслаблены. Но мы до конца ещё не понимаем, что порождает такие яркие визуальные образы».

Благодаря этому учёные надеются больше узнать о человеческом мозге.

[Анил Сет, нейробиолог]:

«Узоры, которые видят люди, в некотором смысле связаны с глубинной системой их зрительной коры. Это почти как если бы мозг раскрывал нам свою внутреннюю структуру в «Машине снов»».

Зал вмещает до 30 посетителей. Всё начинается с 5-минутного вступления. Потом идёт 20-минутный сеанс. Если кому-то не нравится, он может уйти в любое время.

После все делятся опытом. Некоторые говорят, что видели какой-то один цвет, другие рассказывают об узорах. Любой также может нарисовать то, что видел.

Вход бесплатный. При этом детей на сеанс не допускают.

Короткая ссылка на эту страницу: