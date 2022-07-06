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Как живые деревья помогают в создании женских портретов

Как живые деревья помогают в создании женских портретов
Как живые деревья помогают в создании женских портретов

Бразильский уличный художник Фабио Гомес Триндаде создаёт портреты на фоне городского пейзажа. Цветущие растения и зелёную листву он использует для изображения женских волос.

Художник рисует лицо и часть волос, предоставляя естественным компонентам дополнить картину.

Две работы посвящены детской модели по имени Египет Сараи. Фабио создал два портрета девочки. Один – с розовыми волосами из цветов, другой – с причёской два пучка на макушке.

Фабио рассказал, что на создание этой серии работ его вдохновило дерево ацеролы. Его можно увидеть на самых известных картинах художника. Благодаря соцсетям стрит-арт Фабио получил известность во многих странах мира.

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