Сенегальцы перебирают горы мусора и зарабатывают на жизнь

Сенегалец Байе вырос рядом с главной свалкой Дакара. Но это не стало для него трагедией, а,..

[Байе Даме Ндиайе, сборщик мусора]:

«Никогда не думал, что буду работать здесь. Но, занявшись этим, понял: эта работа нравится мне больше, чем я мог представить. Другие видят здесь только мусор, но это нечто большее, чем просто отходы. Это то, что можно спасти».

Сенегалец Байе вырос рядом с главной свалкой Дакара. Но это не стало для него трагедией, а, скорее, превратилось в успех. Каждый день он находит здесь то, что считает сокровищем.

Байе – один из 120 людей, которые постоянно сортируют мусор и собирают пластик на этой свалке. Его по-прежнему выбрасывают в большом количестве, хотя два года назад правительство запретило одноразовые предметы из этого материала.

За день команда сенегальцев собирает примерно три тонны пластика. Изделия моют, разделяют на мелкие куски и продают посредникам по четыре цента за килограмм. Те сдают пластик компаниям по цене от восьми до 13 центов за килограмм.

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На перерабатывающих заводах делают разные товары, на которых зарабатывают ещё больше.

[Халил Хавили, замдиректора компании Simpa]:

«Раньше мы перерабатывали свои отходы, но у нас большие производственные мощности, поэтому мы стали покупать мусор у поставщиков. Это поможет уменьшить загрязнение природы и создать экономику замкнутого цикла, чтобы страна стала чище. К сожалению, сейчас мы повсюду видим пластиковые отходы».

За семь лет работы сборщиком мусора Байе накопил достаточно денег, чтобы разводить овец.

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