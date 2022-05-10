Этот маленький коралловый риф – настоящий киногерой. Он растёт в научной лаборатории во Флориде. Его задача..

Во Флориде снимают ролики о кораллах, чтобы помочь их спасти

Этот маленький коралловый риф – настоящий киногерой. Он растёт в научной лаборатории во Флориде. Его задача – помочь своим собратьям, которые живут в океане. Для этого здесь снимают фильмы о морских обитателях.

[Джей Ди Маккей, сотрудник компании Coral Morphologic]:

«Мы создаём видеоролик, снимая один из этих аквариумов. Актёрами становятся кораллы, креветки и другие обитатели. Потом я смотрю запись, у меня формируется идея, и я накладываю звук, который ассоциируется с океаном».

В 2014 году у южного побережья Флориды начали обесцвечиваться кораллы.

[Колин Фурд, морской биолог]:

«С юга Флориды это распространяется по всему Карибскому региону. Погибло очень много видов кораллов, которые формируют рифы. А эти рифы очень важны для рыболовства и туризма. Они создают среду обитания для разных морских существ».

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Учёные считают, что кораллы обесцвечиваются из-за потепления воды, изменения её химического состава и более сильных штормов.

[Колин Фурд, морской биолог]:

«Я думаю о будущих поколениях. Если сейчас мы ничего не сделаем, то наши потомки родятся в мире, где рифы погибают или уже полностью разрушены».

Фильмы о кораллах и жизни других морских существ должны вдохновить людей больше помогать природе.

Учёные также установили подводную видеокамеру в порту Майами. В объектив попадают редкие ламантины, черепахи и даже акулы. Трансляцию в реальном времени может посмотреть каждый желающий. В любое время суток за жизнью морских существ наблюдает примерно сто зрителей.

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