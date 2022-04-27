Как в сложной ситуации женщине помогли выжить собака и живопись

Браха Фишель – художница из Израиля. Она заболела ревматоидным артритом с поражением позвоночника. После операции отказали ноги и руки, и женщину парализовало. Она не представляла, как жить дальше.

В реабилитационном центре Браха за полгода научилась зубами держать предметы и писать. Вернувшись домой, женщина старалась жить обычной жизнью и продолжала заниматься любимым делом – рисованием.

На 60-летний юбилей художнице подарили служебную собаку Донну. Четвероногий друг может наполнить кувшин для воды, принести хозяйке кисти, карандаши и телефон. Удерживая зубами специальную ложку, собака может покормить хозяйку. Браха считает, что Донна, вероятно, первая собака, которая научилась кормить человека из ложки. «Мы – хорошая команда», – сказала Браха. «Я бы без неё не справилась».

«Живопись помогла мне в новой жизненной ситуации. Хотя я уже многое не могу делать, но нашла в себе силы для саморазвития», – говорит Браха. Художницу теперь приглашают участвовать в выставках и читать лекции по всему миру.

«Есть здоровые люди, а есть больные. Можно впасть в депрессию, а можно использовать свои ресурсы. Мы всегда можем что-нибудь дать другим, даже просто подарить улыбку. Да, сидеть в кресле порой утомительно, но жизнь продолжается, и Бог не совершает ошибок», – сказала она.