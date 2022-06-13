Эта маленькая рыбка – мастер маскировки. Морской дракон уникален для австралийского побережья, и сегодня ему грозит..

Почему исчезают морские драконы, и как их спасают

Эта маленькая рыбка – мастер маскировки. Морской дракон уникален для австралийского побережья, и сегодня ему грозит исчезновение.

Этот родственник морского конька перемещается вместе с течением среди водорослей. Исследователи из Технологического университета Сиднея говорят, что этому существу угрожает изменение климата.

[Дэвид Бут, морской эколог]:

«Изучать морских драконов мы начали примерно в 2001 году. Хотите –верьте, хотите – нет, но о них было мало что известно».

Эти существа плавают на глубине 10-15 метров и могут жить до восьми лет. Экологи-активисты пытаются узнать о них как можно больше.

[Дэвид Бут, морской эколог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нужно понять, как они перемещаются. Есть ли между ними генетические различия в зависимости от ареала. Это важно, поскольку мы можем просто переместить их из одного места в другое».

Эти уникальные существа встречаются только в Южной Австралии: от побережья к северу от Сиднея до Перта.

Они едят микроскопические организмы, которые живут в песке, например, креветок-мизид.

[Джон Тернбулл, морской эколог]:

«Они находятся под угрозой, потому что ареал их обитания очень маленький. И они также никак не могут себя защитить. Они не умеют быстро плавать, и у них очень специфическая диета».

Из-за потепления мирового океана начинают исчезать водоросли. А это означает, что морским драконам негде спрятаться от хищников.

Впрочем, в Австралии уже образовалась огромная группа энтузиастов, которые хотят помочь спасти этих и других морских обитателей. В онлайн-сообществе уже более 9000 участников. Сейчас они пытаются собрать как можно больше информации о морских драконах.

Они также занимаются сбором данных о больших черепахах и каракатицах, и публикуют все находки в сети.

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