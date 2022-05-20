Новый имплантат помог глухой женщине снова слышать

Новые имплантаты помогают слышатьПерт, Австралия

Австралийка Ханна Макпирзи родилась с генетическим заболеванием нейрофиброматоз второго типа. Но об этом долго не догадывалась. Когда ей было уже за 20, вдруг появились проблемы со слухом.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ханна Макпирзи, пациентка]:«Я учительница, поэтому заметила, что с каждым днём всё хуже слышу детей. А потом мне пришлось включать субтитры, когда смотрела телевизор».

При нейрофиброматозе образуются множественные доброкачественные опухоли. У Ханны они возникли рядом со слуховым нервом, поэтому она и стала терять слух.

[Джафри Кутубутин, врач]:«У неё была большая опухоль слева, и ещё больше – справа. Мы боялись, что, возможно, не сможем вернуть Ханне слух после удаления опухоли».

Ханне установили кохлеарный имплантат, подключив к правому уху. Но результата не было. Этот прибор воздействует на слуховой нерв. У пациентки он больше не выполняет свою функцию.

Но всё же Ханне повезло. Врачи вживили ей слуховой аппарат нового поколения, который отправляет сигнал прямо в мозг. Операция длилась 18 часов. За ней последовали несколько месяцев ожидания. И только потом аппарат попробовали включить.

[Ханна Макпирзи, пациентка]:«Я особо ни на что не надеялась, поскольку боялась разочарования».

Однако, как только имплантат заработал, Ханна сразу услышала звуки.

[Дайс Тавора-Виейра, врач]:«Она занимает особое место в нашем сердце, потому что за короткое время добилась большого прогресса. Это удивительно».

Теперь молодая австралийка снова живёт привычной жизнью и продолжает учить детей в школе.

Короткая ссылка на эту страницу: