Новый имплантат помог глухой женщине снова слышать

Новые имплантаты помогают слышать Перт, Австралия Австралийка Ханна Макпирзи родилась с генетическим заболеванием нейрофиброматоз второго типа...
Дата загрузки: 2022-05-20
Перт, Австралия
Австралийка Ханна Макпирзи родилась с генетическим заболеванием нейрофиброматоз второго типа. Но об этом долго не догадывалась. Когда ей было уже за 20, вдруг появились проблемы со слухом.[Ханна Макпирзи, пациентка]:
«Я учительница, поэтому заметила, что с каждым днём всё хуже слышу детей. А потом мне пришлось включать субтитры, когда смотрела телевизор».
При нейрофиброматозе образуются множественные доброкачественные опухоли. У Ханны они возникли рядом со слуховым нервом, поэтому она и стала терять слух.[Джафри Кутубутин, врач]:
«У неё была большая опухоль слева, и ещё больше – справа. Мы боялись, что, возможно, не сможем вернуть Ханне слух после удаления опухоли».
Ханне установили кохлеарный имплантат, подключив к правому уху. Но результата не было. Этот прибор воздействует на слуховой нерв. У пациентки он больше не выполняет свою функцию.
Но всё же Ханне повезло. Врачи вживили ей слуховой аппарат нового поколения, который отправляет сигнал прямо в мозг. Операция длилась 18 часов. За ней последовали несколько месяцев ожидания. И только потом аппарат попробовали включить.[Ханна Макпирзи, пациентка]:
«Я особо ни на что не надеялась, поскольку боялась разочарования».
Однако, как только имплантат заработал, Ханна сразу услышала звуки.[Дайс Тавора-Виейра, врач]:
«Она занимает особое место в нашем сердце, потому что за короткое время добилась большого прогресса. Это удивительно».
Теперь молодая австралийка снова живёт привычной жизнью и продолжает учить детей в школе.
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