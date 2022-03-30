Свои водопровод и электричество: нужно ли это в больших городах?

Прошло уже 25 лет, как австралиец Майкл Моббс отключил свой дом от сиднейского водопровода. Однако из..
Дата загрузки: 2022-03-30
Прошло уже 25 лет, как австралиец Майкл Моббс отключил свой дом от сиднейского водопровода. Однако из крана по-прежнему бежит вода. Она дождевая. Стекает по закрытым желобам прямо в резервуар объёмом 8500 литров.
[Майкл Моббс, владелец дома]:
«Однажды мне сказали, что без городского водопровода не обойтись. А я по-детски решил доказать обратное. Кроме того, у меня есть убеждение, что о планете надо заботиться больше».
В дождевую воду благодаря закрытым желобам не попадают листья, мусор и птичий помёт. Стекая в резервуар, она проходит через фильтр грубой очистки. Владелец дома также собирает в другие резервуары использованную воду. Она фильтруется, а потом обеззараживается под ультрафиолетовой лампой.
В резервуарах есть компрессоры, которые насыщают воду кислородом. Так поддерживается жизнь полезных микроорганизмов.
В 60-е годы вся эта система обошлась бы очень дорого, и дешевле было пользоваться городским водопроводом. Но теперь ситуация изменилась.
[Алехандро Монтойя, сотрудник Сиднейского университета]:
«Повторное использование воды сопоставимо по цене с платой за водопроводную воду».
Однако исследование учёных показало, что система фильтрации воды в таких системах, как у Моббса, недостаточно хорошая. Некоторые опасные для здоровья вещества можно удалить только химическим методом.
Учёные также говорят, что жители многоэтажных домов вряд ли смогут отказаться от водопровода. В городе нет столько места, чтобы размещать большие резервуары.
Ну а Моббс не ограничился только автономным водопроводом. На крыше его дома установлены солнечные панели. Благодаря им мужчина уже семь лет не пользуется городской электросетью.
Но и в этом случае нашлись критики. Эксперты говорят, что с финансовой точки зрения это не имеет смысла. Электроэнергия в городах из-за большого числа потребителей недорогая, а снабжение электричеством надёжное. Возобновляемые источники энергии больше подходят для отдалённых районов.
[Грегор Вербич, сотрудник Центра энергетических сетей будущего]:
«Возникает вопрос: что делать с тем, что солнечная энергия поступает с перерывами? Нужно смотреть на проблему целостно и сохранить весь энергетический баланс».
Также, по мнению специалистов, электричество, полученное от энергии солнца и ветра, не бесплатное. Ведь на поддержку работы солнечных и ветряных электростанций всё равно нужны деньги.
Короткая ссылка на эту страницу: