Прошло уже 25 лет, как австралиец Майкл Моббс отключил свой дом от сиднейского водопровода. Однако из..

Свои водопровод и электричество: нужно ли это в больших городах?

Прошло уже 25 лет, как австралиец Майкл Моббс отключил свой дом от сиднейского водопровода. Однако из крана по-прежнему бежит вода. Она дождевая. Стекает по закрытым желобам прямо в резервуар объёмом 8500 литров.

[Майкл Моббс, владелец дома]:

«Однажды мне сказали, что без городского водопровода не обойтись. А я по-детски решил доказать обратное. Кроме того, у меня есть убеждение, что о планете надо заботиться больше».

В дождевую воду благодаря закрытым желобам не попадают листья, мусор и птичий помёт. Стекая в резервуар, она проходит через фильтр грубой очистки. Владелец дома также собирает в другие резервуары использованную воду. Она фильтруется, а потом обеззараживается под ультрафиолетовой лампой.

В резервуарах есть компрессоры, которые насыщают воду кислородом. Так поддерживается жизнь полезных микроорганизмов.

В 60-е годы вся эта система обошлась бы очень дорого, и дешевле было пользоваться городским водопроводом. Но теперь ситуация изменилась.

[Алехандро Монтойя, сотрудник Сиднейского университета]:

«Повторное использование воды сопоставимо по цене с платой за водопроводную воду».

Однако исследование учёных показало, что система фильтрации воды в таких системах, как у Моббса, недостаточно хорошая. Некоторые опасные для здоровья вещества можно удалить только химическим методом.

Учёные также говорят, что жители многоэтажных домов вряд ли смогут отказаться от водопровода. В городе нет столько места, чтобы размещать большие резервуары.

Ну а Моббс не ограничился только автономным водопроводом. На крыше его дома установлены солнечные панели. Благодаря им мужчина уже семь лет не пользуется городской электросетью.

Но и в этом случае нашлись критики. Эксперты говорят, что с финансовой точки зрения это не имеет смысла. Электроэнергия в городах из-за большого числа потребителей недорогая, а снабжение электричеством надёжное. Возобновляемые источники энергии больше подходят для отдалённых районов.

[Грегор Вербич, сотрудник Центра энергетических сетей будущего]:

«Возникает вопрос: что делать с тем, что солнечная энергия поступает с перерывами? Нужно смотреть на проблему целостно и сохранить весь энергетический баланс».

Также, по мнению специалистов, электричество, полученное от энергии солнца и ветра, не бесплатное. Ведь на поддержку работы солнечных и ветряных электростанций всё равно нужны деньги.

Короткая ссылка на эту страницу: