Когда районы ливийской столицы ночью погружаются во тьму, тишину разрывает громкий звук десятков генераторов, а дома..

Школьники Ливии учатся в кафе, поскольку дома нет света и кондиционера

Когда районы ливийской столицы ночью погружаются во тьму, тишину разрывает громкий звук десятков генераторов, а дома окутывает едкий дым их дизельных моторов.

Так выглядит привычная жизнь в Триполи. Отключения света здесь стали обычным делом. Они могут длиться целые сутки, лишая людей доступа к Интернету и к другим базовым удобствам.

При этом даже те, кто может позволить себе купить генератор, говорят, что бензин слишком дорогой. Кроме того, в очередях за ним приходится проводить по несколько часов.

Ещё одна проблема – некачественные генераторы. В ремонтных мастерских из них уже образовались горы.

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Именно поэтому предложение одного местного кафе стало очень востребованным. Школьникам и студентам разрешили приходить сюда, чтобы делать уроки. Предлагают рабочее пространство с Wi-Fi и кондиционером.

[Хуссам Бин Зайтун, владелец кафе]:

«Мы видим много семей. Приходят матери с двумя-тремя школьниками. Печально, что дома у них нет таких же комфортных условий, они лишены базовых прав».

Теперь в это кафе началось настоящее паломничество школьников и студентов, которые готовятся к экзаменам.

[Мохаммед Исса, студент]:

«Во-первых, очень жарко. Дома очень влажно, спать некомфортно. Учиться там тоже плохо. Отличная идея – позволить людям читать там, где есть свет и кондиционер. Нам нужно хорошо учиться, чтобы получить высокие оценки».

Кризис в Ливии вызван в том числе противостоянием разных враждующих фракций. Он уже привёл к массовым протестам со всех сторон запутанного конфликта.

В целом демонстрации посвящены разным проблемам. Но основной протест в Триполи был вызван именно энергетическим кризисом. В ходе него несколько сотен людей вышли на площадь Мучеников, а в Тобруке люди ворвались в здание парламента и частично его подожгли.

Энергетический сектор страны в течение многих лет пытается справиться с проблемами технического обслуживания, последствиями войны, кражами и коррупцией. А совсем недавно к этому добавилась блокада нефтяных объектов на востоке страны со стороны вооружённых группировок. Это привело к прекращению поставок топлива на некоторые электростанции.

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