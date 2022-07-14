Солнечную электростанцию в Ираке впервые подключили к национальной электросети

Солнечные панели покрывают большой участок пустынной местности на севере Ирака. Это солнечная электростанция, которая включает более..
Дата загрузки: 2022-07-14
В отличие от других подобных в Ираке, она подключена к национальной сети.
[Азад Исмет, инженер]:
«Эта станция подключена к сети всего региона через специальный установленный здесь фидер. Он поставляет электричество в университет и некоторые другие места: в системы водоснабжения и больницы».
Но есть одна проблема, требующая постоянного внимания: песок и пыль. После бурь они быстро покрывают панели, загораживая их от солнца. Это означает, что поверхности нужно постоянно очищать.
[Салар Ахмад, инженер]:
«Погода в Курдистане и Ираке пыльная, особенно в последние месяцы. И количество пыли в этом году намного больше, чем в предыдущем».
Станция вырабатывает всего две десятых процента от потребностей Дахука в электроэнергии. Но есть планы увеличить её мощность до 10 мегаватт.
[Хавар Хазим, инженер]:
«Нам нужно электричество для нашей работы в университете в течение дня. Вечером и ночью в нём нет необходимости. Так что этот проект подходит для тех мест, где ночью не нужен свет».
Проект финансирует Европейский союз. Он пытается продвигать экологически чистую энергию не только в ЕС, но и других регионах.
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