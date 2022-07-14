Солнечную электростанцию в Ираке впервые подключили к национальной электросети

Солнечные панели покрывают большой участок пустынной местности на севере Ирака. Это солнечная электростанция, которая включает более..

Солнечные панели покрывают большой участок пустынной местности на севере Ирака. Это солнечная электростанция, которая включает более 3700 панелей и вырабатывает 2 мегаватта электроэнергии.

В отличие от других подобных в Ираке, она подключена к национальной сети.

[Азад Исмет, инженер]:

«Эта станция подключена к сети всего региона через специальный установленный здесь фидер. Он поставляет электричество в университет и некоторые другие места: в системы водоснабжения и больницы».

Но есть одна проблема, требующая постоянного внимания: песок и пыль. После бурь они быстро покрывают панели, загораживая их от солнца. Это означает, что поверхности нужно постоянно очищать.

[Салар Ахмад, инженер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Погода в Курдистане и Ираке пыльная, особенно в последние месяцы. И количество пыли в этом году намного больше, чем в предыдущем».

Станция вырабатывает всего две десятых процента от потребностей Дахука в электроэнергии. Но есть планы увеличить её мощность до 10 мегаватт.

[Хавар Хазим, инженер]:

«Нам нужно электричество для нашей работы в университете в течение дня. Вечером и ночью в нём нет необходимости. Так что этот проект подходит для тех мест, где ночью не нужен свет».

Проект финансирует Европейский союз. Он пытается продвигать экологически чистую энергию не только в ЕС, но и других регионах.

Короткая ссылка на эту страницу: