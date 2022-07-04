Гиперкары, разработанные искусственным интеллектом, строят в Калифорнии

Быстрее, чем Bugatti Chiron. Гиперкар «Зингер» разгоняется до сотни за 1,9 секунды. Как утверждают разработчики, этот..
Дата загрузки: 2022-07-05
Такой суперсовременный подход к созданию авто применит калифорнийская компания Czinger Vehicles.
Гибридный гиперкар оснащён бензиновым битурбомотором объёмом 2,9 литра, а также двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовых агрегатов – 1250 лошадиных сил. Максимальная скорость – 430 километров в час.
[Кевин Зингер, глава компании Czinger Vehicles]:
«Я пошёл таким путём, когда форма следует за функцией, и создал идеальную архитектуру силовой установки и идеальную архитектуру сидений, объединив их в одном автомобиле. А затем искусственный интеллект, используя человеческое творчество, дизайнерские наработки и инженерные знания, создал форму, которая соответствует функциям машины».
Детали кузова напечатаны на 3D-принтере. Производитель говорит, что очертания машины биологические. То есть такие, какие могла бы создать сама природа. Благодаря органичному экстерьеру гиперкар достигает наибольшей эффективности во время движения.
[Лукас Зингер, соучредитель компании Czinger Vehicles]:
«Мы сделали это, создав программу для искусственного интеллекта, то есть сжали все знания, полученные за долгие годы. Вместо того чтобы миллионы лет что-то искать и пробовать, мы потратили минуты».
Производитель будет строить две версии автомобиля – дорожную и трековую. В общей сложности выпустит 80 экземпляров. Продажи стартуют в начале следующего года. А в конце этого лета компания представит четырёхместную модель.
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