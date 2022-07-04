Гиперкары, разработанные искусственным интеллектом, строят в Калифорнии

Быстрее, чем Bugatti Chiron. Гиперкар «Зингер» разгоняется до сотни за 1,9 секунды. Как утверждают разработчики, этот..

Быстрее, чем Bugatti Chiron. Гиперкар «Зингер» разгоняется до сотни за 1,9 секунды. Как утверждают разработчики, этот автомобиль – плод расчётливой фантазии искусственного интеллекта. То есть спроектирован без участия людей.

Такой суперсовременный подход к созданию авто применит калифорнийская компания Czinger Vehicles.

Гибридный гиперкар оснащён бензиновым битурбомотором объёмом 2,9 литра, а также двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовых агрегатов – 1250 лошадиных сил. Максимальная скорость – 430 километров в час.

[Кевин Зингер, глава компании Czinger Vehicles]:

«Я пошёл таким путём, когда форма следует за функцией, и создал идеальную архитектуру силовой установки и идеальную архитектуру сидений, объединив их в одном автомобиле. А затем искусственный интеллект, используя человеческое творчество, дизайнерские наработки и инженерные знания, создал форму, которая соответствует функциям машины».

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Детали кузова напечатаны на 3D-принтере. Производитель говорит, что очертания машины биологические. То есть такие, какие могла бы создать сама природа. Благодаря органичному экстерьеру гиперкар достигает наибольшей эффективности во время движения.

[Лукас Зингер, соучредитель компании Czinger Vehicles]:

«Мы сделали это, создав программу для искусственного интеллекта, то есть сжали все знания, полученные за долгие годы. Вместо того чтобы миллионы лет что-то искать и пробовать, мы потратили минуты».

Производитель будет строить две версии автомобиля – дорожную и трековую. В общей сложности выпустит 80 экземпляров. Продажи стартуют в начале следующего года. А в конце этого лета компания представит четырёхместную модель.

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