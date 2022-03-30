Казахстан оказался на грани кризиса из-за аварии на трубопроводе КТК

В течение месяца Казахстан может лишиться, по меньшей мере, пятой части объёмов добычи нефти. Причина в..

В течение месяца Казахстан может лишиться, по меньшей мере, пятой части объёмов добычи нефти.

Причина в том, что ураган недавно повредил два выносных причальных устройства, которые используют для экспорта углеводородов Каспийского трубопроводного консорциума. Так, терминал КТК возле российского порта Новороссийск был полностью закрыт. А через него транспортируется 80% казахстанской нефти на Запад через Россию.

Казахстану придётся сократить добычу нефти на 320 тысяч баррелей в сутки. Это около 20% общего объёма. Эксперты отмечают, что это может привести страну к новому экономическому кризису.

Сокращения, вероятно, будут произведены за счёт гигантских нефтяных месторождений, которые используют крупные западные нефтяные компании.

По словам официальных лиц, Казахстан может частично компенсировать падение пропускной способности КТК, транспортируя нефть через Каспийское море, а затем по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, или перенаправляя её на другие трубопроводы, ведущие в Россию и Китай.

Протяжённость трубопровода КТК составляет 1600 километров. Как сообщается, один из причалов частично продолжает работу.

О том, что трубопровод КТК вышел из строя, Россия объявила 22 марта. Она также отметила, что на ремонт уйдёт два месяца.

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