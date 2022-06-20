Перевёрнутый дом построили в парке развлечений в Румынии

Перевёрнутый дом привлекает толпы туристов в развлекательный парк Брамбура в Румынии. Внутри строения тоже всё вверх..

Перевёрнутый дом привлекает толпы туристов в развлекательный парк Брамбура в Румынии. Внутри строения тоже всё вверх ногами – картины, часы, коврики и мебель. При этом дом сделан под наклоном в семь градусов.

[Тудор Испас, архитектор парка Брамбура]:

«Цель в том, чтобы у гостей закружилась голова, чтобы они потеряли ощущение равновесия и устойчивости. Это невероятно».

Парк Брамбура находится у подножья горного массива Фэгэраш в Южных Карпатах. Новый аттракцион уже стал местной достопримечательностью. Люди выходят с лёгким головокружением, но в основном все довольны.

[гостья парка Брамбура]:

«Я приехала с детьми. Им очень понравился дом и весь парк. Здесь хорошо отдыхать с детьми».

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В парке есть и обычные аттракционы, а также маленький зоопарк. В нём живут несколько альпака, козы, ламы и кролики.

Владелец парка решил построить перевёрнутый дом после поездки в Германию, где есть такие же строения.

[Леопольд Клингейс, владелец парка Брамбура]:

«Брамбура – это что-то безумное, сумасшедшее. Дом перевернут вверх дном, и в нём всё не так, всё необычно. Мы хотим построить в парке и другие аттракционы в таком стиле. Не перевёрнутые, но необычные».

Новые аттракционы появятся в парке в ближайшие месяцы. Владелец надеется, что они привлекут больше румынских и зарубежных туристов.

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