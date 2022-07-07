Британский стартап выпустит гибрид электрокара и велосипеда

Гибрид электрокара с велосипедом вскоре сойдёт с конвейера в Великобритании. Веломобиль спроектировал местный стартап, основанный автомобильным..
Дата загрузки: 2022-07-08
В линейку входят три модели: две – с педальным приводом и полностью электрическая. При вращении педалей генерируется элеткроэнергия, которая может накапливаться. Водитель сможет использовать её, трогаясь с места или поднимаясь в гору.
Аэродинамический кузов снижает лобовое сопротивление. Спереди и сзади есть зоны деформации, водителя защищает усиленная капсула. Все контактные области находятся над высотой бампера других машин.
[Грэм Браун, глава компании Northern Light Motors]:
«Это намного безопаснее, чем ездить на электровелосипеде или скутере. Получается что-то среднее между мопедом и автомобилем».
Производитель считает преимуществом веломобиля то, что он намного дешевле электрокаров. При этом он достаточно эффективен. На модели с педалями, если водитель в хорошей физической форме, можно развить скорость до 56 километров в час.
[Грэм Браун, глава компании Northern Light Motors]:
«Думаю, простое транспортное средство, в котором есть всё важное: защита от непогоды, некоторая безопасность и немного места для багажа – это шаг вперёд».
Подобный гибрид примерно 40 лет назад сделал британский бизнесмен Клайв Синклер. Однако его коммерческий замысел с треском провалился.
[Грэм Браун, глава компании Northern Light Motors]:
«В прошлом многие люди пытались создать что-то подобное. Самым заметным электрическим веломобилем стал Sinclair C5. Но он был примерно в три раза меньше нашего. И у него были слабые свинцово-кислотные батареи. Прошло 40 лет. С тех пор технологии продвинулись».
Электрические веломобили начнут делать этим летом, а в продажу они поступят в следующем году. Самая дешёвая модель будет стоить 4800 долларов, самая дорогая – 7500 долларов.
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