Австралию второй раз за месяц накрыли ливни

На восточное побережье Австралии снова обрушились ливни. Затопило дороги и мосты. Десятки тысяч людей вынуждены в..

На восточное побережье Австралии снова обрушились ливни. Затопило дороги и мосты. Десятки тысяч людей вынуждены в спешке покидать свои дома – уже второй раз в этом месяце.

Это город Лисмор на севере штата Новый Южный Уэльс. В прошлый раз стихия ударила по нему больнее всего. В этот раз снова за сутки выпало около 400 миллиметров осадков.

В городе живёт почти 30 тысяч человек.

[житель Лисмора]:

«Сердце кровью обливается – видеть, как вода снова поднимается и то, сколько людей снова лишатся всего».

А это прибрежный город Байрон-Бей. Здесь затопило центральный район, включая главную городскую улицу. Сильно пострадали магазины.

[жительница Байрон-Бея]:

«Разрушительно. У меня этот магазин 17 лет, и я вложила в него много лет любви и тяжёлого труда. И неважно, застрахован он или нет. Это 17 лет моей жизни, и это очень печально».

В это время года дождей на восточном побережье Австралии выпадает всегда немало, однако в последние два года они бьют рекорды. Для Сиднея этот март стал самым влажным за всю историю наблюдений.

Короткая ссылка на эту страницу: