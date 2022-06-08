Каравану из 5000 мигрантов разрешили легально идти через Мексику в США

Этот караван мигрантов движется в сторону США через Мексику. И делает это совершенно легально. Недавно Национальный..
Дата загрузки: 2022-06-08
Здесь около 5000 человек. Они в основном из Венесуэлы, Кубы и центральноамериканских стран.
[Мигель Ромо, мигрант из Венесуэлы]:
«Прекрасно. Устал, но в хорошем настроении. (Журналист: Куда вы направляетесь?) Бог даст, в США. (Журналист: Откуда вы?) Из Венесуэлы. (Журналист: С кем путешествуете?) С семьёй – тремя детьми и женой. Я знаю, что шаг за шагом мы достигнем цели».
Людям приходится идти под палящим солнцем и дождём. Но многие готовы проделывать этот путь с маленькими детьми в надежде на лучшую жизнь в Соединённых Штатах.
[Анхелика Ларрасабаль, мигрантка из Венесуэлы]:
«Я счастлива от мысли, что с моей девочкой всё будет хорошо, что теперь мы сможем спокойно жить, спать в лучшем месте и не добиваться получения этой гуманитарной визы».
Предшественник президента Джо Байдена – консерватор Дональд Трамп – занимал жёсткую позицию в отношении нелегальной миграции. Он строил стену на границе США с Мексикой и пытался решить проблему притока в страну незадокументированных беженцев.
Именно при его правлении Вашингтон и Мехико подписали соглашение, по которому все мигранты, достигшие границы США, должны подавать документы на статус беженца и ожидать их рассмотрения на мексиканской стороне.
[Родриго Гевара, мигрант из Сальвадора]:
«Я мечтаю попасть в США, чтобы моя семья лучше жила. Вопрос с гуманитарной визой решили. Это хорошо для всех. Мы уже много настрадались».
Демократ Джо Байден ослабил многие миграционные ограничения. После этого к границе хлынули караваны. Количество нелегальных пересечений также увеличилось.
Короткая ссылка на эту страницу: