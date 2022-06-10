В США построили беспилотный трактор, который пашет поля

Беспилотные тракторы вскоре появятся на полях и освободят руки фермеров для других дел. Машину построила американская..

Беспилотные тракторы вскоре появятся на полях и освободят руки фермеров для других дел. Машину построила американская компания Deere – крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники.

Трактор оснащён 12 стереокамерами, системой навигации GPS и искусственной нейронной сетью. Дополнительное оборудование – чизельный плуг.

Запустить работу должен человек. Фермер определяет границы поля, вносит данные в приложение, включает трактор, и тот начинает пахать. За работой можно следить через смартфон или планшет. Топлива хватает на восемь часов, после чего нужна заправка.

Производитель считает, что беспилотный трактор поможет решить нехватку рабочей силы и выращивать больше зерна.

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[Джулиан Санчес, сотрудник компании Deere]:

«Фермеры стараются вырастить столько, чтобы накормить весь мир, его растущее население. И они также хотят найти для этого максимально эффективный способ».

Автономные тракторы поступят в продажу осенью. Цена – полмиллиона долларов. Также можно будет взять технику в аренду.

[Рон Хек, фермер из Айовы]:

«Если получится эффективно сэкономить на необходимых ресурсах, оборудовании и топливе, то мы будем в выигрыше. Но эта технология, к сожалению, очень дорогая».

Также встаёт вопрос с поддержкой работы программного обеспечения и его обновлением. Будет ли компания взимать за это дополнительную плату, пока не понятно.

Фермеров волнует и то, что данные о местоположении их полей могут попасть к конкурентам. Однако руководство компании утверждает, что эти сведения к третьим лицам не попадут.

В будущем производитель планирует выпускать трактора, которые смогут самостоятельно сеять зерновые культуры и выполнять другую работу в полях.

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