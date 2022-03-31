Как помогли одноногому щенку

Сотрудники приюта для животных обнаружили в коробке щенка породы пиренейская горная собака. Малышку бросил заводчик, потому что она родилась без передних лап.

При осмотре выяснилось, что ещё повреждена задняя лапа, и её пришлось ампутировать. Щенка назвали Хало и поселили в приюте для животных-инвалидов.

«У нас есть слепые и глухие животные, питомцы с диабетом, церебральным параличом, уродствами, отсутствующими конечностями, сломанными позвоночниками… Все они становятся частью нашей семьи», – рассказала основательница приюта в штате Техас Джейми Уоллес-Гринер.

По словам Джейми, Хало очень жизнерадостная. Она не осознавала, что отличается от других собак. В детстве Хало передвигалась прыжками. Когда подросла, ей сделали протезы на передние лапы. Как только их примерили, собака села, опершись на них. Через несколько минут встала и пошла. Для Джейми это был трогательный момент, она едва сдерживала слёзы.

Прошло совсем немного времени, и Хало уже бегает по двору с другими собаками.

