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Телеканал NTD

Хозяйка раскрыла секрет сбегавшего из дома щенка

Хозяйка раскрыла секрет сбегавшего из дома щенка
Хозяйка раскрыла секрет сбегавшего из дома щенка

Джули Фрай опасалась, что щенок мальтийской болонки может выбежать на улицу, поэтому закрыла его в переносной клетке. Но стоило женщине выйти из комнаты, как через несколько минут она увидела, что щенок бегает по улице с немецкой овчаркой по кличке Твитч.

Сначала Джули подумала, что плохо закрыла защёлку. Но ситуация со щенком повторялась. Женщина решила установить камеру и выяснить, что происходит на самом деле. Выбраться на свободу щенку помогал Твитч. Как? Смотрите видео, которое набрало более 9 млн просмотров.

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