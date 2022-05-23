Хозяйка раскрыла секрет сбегавшего из дома щенка

Джули Фрай опасалась, что щенок мальтийской болонки может выбежать на улицу, поэтому закрыла его в переносной клетке. Но стоило женщине выйти из комнаты, как через несколько минут она увидела, что щенок бегает по улице с немецкой овчаркой по кличке Твитч.





Сначала Джули подумала, что плохо закрыла защёлку. Но ситуация со щенком повторялась. Женщина решила установить камеру и выяснить, что происходит на самом деле. Выбраться на свободу щенку помогал Твитч. Как? Смотрите видео, которое набрало более 9 млн просмотров.

