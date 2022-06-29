Лабрадор спас попугая и стал его лучшим другом

Вивиана Давила из Пуэрто-Рико отдыхала в саду, а щенок лабрадора бегал неподалёку. «Хиро нашёл что-то в траве и лизнул, затем посмотрел в мою сторону. Я подошла узнать, что случилось», – рассказала Вивиана.

В траве лежала птичка. Вивиана отвезла её к ветеринару, и тот сказал, что это – птенец квакерского попугая. Видимо, он выпал из гнезда, и его парализовало. Ветеринар сказал, что обычно в таких случаях предлагает усыпить птицу. Но Вивиана предложила попытаться спасти Хоупа (так назвали попугая).

Девушка следовала рекомендациям ветеринара, и через полторы недели попугаю стало лучше. Пёс Хиро всегда был рядом с птенцом. «Теперь для пса нет ничего важнее, чем искать Хоупа», – рассказала Вивиана.

Подросшая птица сопровождает Хиро повсюду. Они – лучше друзья. Вивиана говорит, что Хоуп учит их жизнелюбию, выносливости и сочувствию.