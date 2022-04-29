Как игрушечный динозавр помогает мальчику зарабатывать

Как заработать на жизнь с помощью своих же детских игрушек, знает юный боливиец Питер. В свои..

Как заработать на жизнь с помощью своих же детских игрушек, знает юный боливиец Питер. В свои 11 лет он уже помогает кормить семью.

Делать такие креативные фото может не каждый. Но у Питера – талант. Среди туристов он нарасхват. Стал местной сенсацией.

Играть с перспективой помогает необычный ландшафт. Это знаменитый солончак Салар-де-Уюни на юго-западе Боливии. Высохшее древнее озеро площадью 11 тысяч квадратных километров. Одна из главных достопримечательностей страны.

Питер фотографирует в свободное от учёбы время. За день зарабатывает до 15 долларов.

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Для семьи это большое подспорье. У него ещё пятеро братьев и сестёр.

[Питер Кондори, юный фотограф]:

«Я помогаю маме покупать лук, картошку и салат. Ещё покупаю одежду и игрушки своим братьям. Когда им нужны школьные принадлежности, даю им денег».

Отец Питера работает соледобытчиком. Мать продаёт туристам сувениры. На фоне пандемии дела не очень – путешественников сейчас мало.

[Диего Кондори, отец юного фотографа]:

«Из-за пандемии у нас был кризис. Денег не было даже на еду. Было немного сбережений, но они быстро кончились. Тогда мы решили всей семьёй подрабатывать в туризме. Дети помогают нам фотографированием».

В Боливии работает около двух тысяч туроператоров, и все они просят власти ослабить ограничения для путешественников. По их данным, пандемия обвалила туризм страны на 90%.

Семья Питера надеется, что уже скоро туристов станет больше.

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