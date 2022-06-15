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Телеканал NTD

Как помогает маленький волонтёр в приюте для животных

Как помогает маленький волонтёр в приюте для животных
Как помогает маленький волонтёр в приюте для животных

Эмили, мама малышки Софии, работает в приюте для животных. Она часто берёт домой щенков и котят, которым нужен постоянный уход.

София помогает маме заботиться о животных и дома, и в приюте.

София, приходя в приют для животных, кормит собак и кошек. Мама девочки даёт подопечным лекарства и осматривает их. Обычно щенки бегут к девочке, облизывают её и прыгают вокруг, порой сбивая с ног. Они затевают игру, и всем весело.

«Это просто потрясающе, как София умеет общаться с животными, – рассказала мама девочки. — Они все радуются её приходу. Меня просто изумляет её доброта. Я горжусь ею».

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