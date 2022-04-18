Как подружились двухлетняя девочка и глухой щенок

Том из штата Калифорния берёт собак на передержку, пока они окрепнут и им подберут постоянную семью. Однажды он взял на воспитание глухого щенка Моза.

«Это был, тощий, почти без шерсти, странного вида бродяга, – вспоминает Том. – Как только он попал в дом, сразу же заснул. Он проснулся через полтора дня».

Том ухаживал за щенком, а тот постепенно стал ему доверять. Они гуляли по окрестностям и каждый день проходили мимо дома двухлетней малышки Лилиан. Девочка обычно всегда обнимала собак, с которыми гулял Том.

Но Моз понравился ей больше других питомцев. «Дочка очень рада помочь выгуливать щенка. Они оба маленькие и подходят друг другу по возрасту и темпу жизни», – говорит мама девочки.





Когда Тому надо было уехать на несколько дней, родители девочки взяли Моза к себе домой. Щенок и девочка были рады. После возвращения Тома было решено оставить Моза в семье малышки Лилиан. Смотрите видео дружбы девочки со щенком.

