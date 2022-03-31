Более ста ресторанов «Макдоналдс» продолжают работать в России

Некоторые рестораны «Макдоналдс» по-прежнему открыты в России, хотя американская корпорация временно приостановила их работу. Так на..

Некоторые рестораны «Макдоналдс» по-прежнему открыты в России, хотя американская корпорация временно приостановила их работу. Так на железнодорожном вокзале в Москве ничего не изменилось.

[Анна, гостья ресторана]:

«Мы случайно увидели. Мы уезжаем в Санкт-Петербург. У нас все «Макдоналдсы» не работают. Ребёнок любит. И, в принципе, из фастфуда всегда выбираем «Макдоналдс»». [Ангелина Усманова, гостья ресторана]:

«Мы очень любим «Макдоналдс». Это наше любимое заведение общепита. И пришли именно сюда, потому что оно здесь открыто».

В общей сложности в России открыты более ста ресторанов сети. Они работают по франшизе. То есть ими управляют отечественные компании.

[Роман Яблоков, сотрудник ресторана «Макдоналдс»]:

«Для нас ничего не изменилось. Мы франчайзинговая организация. Работаем в прежнем режиме».

Корпорация «Макдоналдс» приостановила деятельность в России с 14 марта, присоединившись к санкциям Запада. Ей принадлежат примерно 80% всех российских ресторанов сети. Франчайзинговые организации имеют право работать под брендом «Макдоналдс», за что отчисляют часть выручки владельцам марки.

В Санкт-Петербурге продолжают работать только четыре торговые точки. В Москве – намного больше. Также открыты рестораны в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах.

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