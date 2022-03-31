Китайская пропаганда проявилась в социальных сетях

По мере того как Китай заявляет о своей экономической мощи, он тайно создал сеть деятелей в..

По мере того как Китай заявляет о своей экономической мощи, он тайно создал сеть деятелей в социальных сетях. Они работают синхронно, чтобы опровергать критику в адрес китайских властей.

К такому выводу пришло информагентство Associated Press по результатам расследования. Оно выявило десятки таких учётных записей. Они помогают китайской компартии легко распространять пропаганду.

В основном это работники государственных СМИ Китая, которые называют себя блогерами-путешественниками и собирают миллионы подписчиков в Instagram, Facebook и YouTube. Информация в этих аккаунтах публикуется на нескольких языках. Она ориентирована на пользователей по всему миру с помощью Facebook-рекламы.

И вторая группа – это западные блогеры, которые повторяют на своих ютуб-каналах и страницах в Твиттере прокитайскую пропаганду: от положения мусульман-уйгуров до источника коронавируса.

[Джессика Брендт, аналитик из Брукингского института]:«Одна из вещей, которая совершенно очевидна при изучении китайских государственных СМИ и публикаций дипломатов в Интернете, заключается в том, что они стремятся продвигать своего рода сочувствующие голоса Запада с пропекинскими позициями».

Уинстон Стерзель – режиссёр из ЮАР. Он вместе со своим американским бизнес-партнёром десять лет прожил в Китае. Потом они сбежали и стали ярыми критиками китайских властей на Ютубе. Говорят, что во многих случаях Пекин платит западным блогерам за видео с выгодной ему информацией.

[Уинстон Стерзель, режиссёр]:

«Это лазейка, способ избежать ярлыка государственного рупора».

В прошлом году к ним обратилась гонконгская медиакомпания Pear Technology, попросив рассказать на их ютуб-канале о туристических красотах провинции Хайнань. Они сделали вид, что заинтересованы.

[Уинстон Стерзель, режиссёр]:

«Как только они поймут, что вы полезный актив, они начинают кормить вас ещё более крупными пропагандистскими материалами. И платить за это. Например, нам предложили 2000 долларов за то, что мы скажем, что COVID распространил белохвостый олень в Америке».

Теперь партнёры добиваются ещё большей прозрачности на американских социальных платформах. Они призывают, чтобы пропагандистский материал от китайских пользователей помечали соответствующим образом.

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