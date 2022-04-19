Голубь нашёл друзей среди собак-инвалидов

Голубь Герман сидел на автостоянке несколько дней на одном месте. Кто-то позвонил в фонд помощи животным с различными нарушениями, и за ним приехал сотрудник организации.

«Герман умирал от голода, и его пришлось несколько дней кормить через трубку, а затем подобрать специальную посуду для еды и воды», – рассказала Сьюзи Роджерс, специалист по уходу за животными с врождёнными пороками развития.

У Германа обнаружили инфекцию, поражающую нервную систему голубей. Болезнь вызывает дрожание крыльев, головы, а также искривление шеи. Крылья и лапы птицы парализует, и она, приземляясь, падает и не может клевать. У Германа пострадала шея – её буквально вывернуло набок. «Герман больше не сможет летать», – объяснила Сьюзи.

В реабилитационном центре голубь живёт среди животных-инвалидов. Он подружился с щенками. Сначала с Ланди, который не мог нормально ходить. Потом с Мэнди. Герман спит на собачьей лежанке и разрешает четвероногому другу себя вылизывать. Голубь дружит не со всеми щеками: некоторых он любит, а других бьёт крыльями. Сьюзи говорит, что Герман ведёт себя как собака. Он любопытный, выпрашивает еду и бродит по дому. Ещё он любит, когда его обнимают.

Сьюзи говорит, что её питомцы – ласковые животные. Они часто дают повод улыбнуться.