Картины против суеверия: угандиец встал на защиту людей с витилиго

На этих картинах, выполненных углём, рождаются портреты людей с витилиго. При этом недуге нарушается пигментация, и..

На этих картинах, выполненных углём, рождаются портреты людей с витилиго. При этом недуге нарушается пигментация, и на коже появляются светлые пятна. Такая болезнь была и у Майкла Джексона.

А в Уганде больные витилиго страдают не только из-за самого недуга. Ещё приходится переносить осуждение общества. Художник Мартин Сенкубуге хочет своими картинами победить предубеждения и помочь людям с витилиго.

[Мартин Сенкубуге, художник]:

«Большинство из них переживают душевную боль, некоторые даже не выходят из дома. А некоторые не смотрят на себя в зеркало. Я знаю одного мужчину, который за 23 года ни разу не посмотрел на своё отражение».

Ева Атукунда – одна из моделей художника. Заболела витилиго в детстве после малярии. В школе были насмешки и оскорбления. Сейчас работает в Ассоциации больных витилиго Уганды.

[Ева Атукунда, больная витилиго]:

«Мы предлагаем психологическую и социальную поддержку. Когда люди с одинаковыми недугами встречаются, им становится легче».

Природа этого заболевания до конца не изучена. Оно может возникать из-за стресса, интоксикации, хронических болезней внутренних органов и даже из-за травмы. Надёжных методов лечения пока тоже нет. В основном получается только предотвращать появление новых пятен и уменьшать дефект косметически.

Но для больных витилиго важно не только лечение, но и нормальное отношение к ним в обществе.

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