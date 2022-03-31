В Индии началась невыносимая жара

В Индию пришла жара – непривычная в это время года. Страдают север и запад страны, включая..
Дата загрузки: 2022-03-31
[житель Нью-Дели]:
«Я не везу пассажиров, поэтому сижу в тени. Что поделать? Жара, и пассажиров нет. Авторикши сейчас пустые, поэтому водители стоят или сидят где-то. Как видите, людей на улицах почти нет».
Столбики термометров поднялись выше 40 градусов Цельсия.
[житель Канпура]:
«Не было ещё такого, чтобы в марте было так жарко. В это время года мы обычно не потеем, но сейчас очень потеем – настолько жарко».
В летнее время в Индии от жары ежегодно гибнет много людей. Жители переживают, что до лета ещё далеко, а уже так жарко.
[житель Ахмадабада]:
«В обед становится очень жарко, поэтому работу перемещаем на утро и вечер. Передвинули всю работу на утро. Выходим рано утром и в полдень обратно, потому что с часу до 4 дня на улицу выйти невозможно».
Метеорологи говорят, что в столице Нью-Дели жаркая погода продержится ещё пару дней, а в центральной Индии и западном штате Махараштра – около недели.
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