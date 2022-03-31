fb pixel
Телеканал NTD

В Индии началась невыносимая жара

В Индии началась невыносимая жара

В Индию пришла жара – непривычная в это время года. Страдают север и запад страны, включая..

Дата загрузки: 2022-03-31

В Индии началась невыносимая жара
В Индию пришла жара – непривычная в это время года. Страдают север и запад страны, включая столицу Нью-Дели.

[житель Нью-Дели]:
«Я не везу пассажиров, поэтому сижу в тени. Что поделать? Жара, и пассажиров нет. Авторикши сейчас пустые, поэтому водители стоят или сидят где-то. Как видите, людей на улицах почти нет».

Столбики термометров поднялись выше 40 градусов Цельсия.

[житель Канпура]:
«Не было ещё такого, чтобы в марте было так жарко. В это время года мы обычно не потеем, но сейчас очень потеем – настолько жарко».

В летнее время в Индии от жары ежегодно гибнет много людей. Жители переживают, что до лета ещё далеко, а уже так жарко.

[житель Ахмадабада]:
«В обед становится очень жарко, поэтому работу перемещаем на утро и вечер. Передвинули всю работу на утро. Выходим рано утром и в полдень обратно, потому что с часу до 4 дня на улицу выйти невозможно».

Метеорологи говорят, что в столице Нью-Дели жаркая погода продержится ещё пару дней, а в центральной Индии и западном штате Махараштра – около недели.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...