ООН собирает для Афганистана $4,4 млрд

ООН объявила, что собирает для Афганистана крупнейшую в своей истории единоразовую гуманитарную помощь. При этом она..

ООН объявила, что собирает для Афганистана крупнейшую в своей истории единоразовую гуманитарную помощь. При этом она выразила обеспокоенность по поводу правления в стране «Талибана»* – группировки запрещённой в России и других странах.

Сейчас Афганистан переживает сильнейшую за 30 лет засуху. По данным ООН, около 23 миллионов жителей страны испытывают острую нехватку продовольствия, а 10 миллионов детей срочно нуждаются в помощи.

Представитель ООН Мартин Гриффитс назвал ситуацию в Афганистане одним из худших гуманитарных кризисов в мире.

[Мартин Гриффитс, представитель ООН]:

«Сегодня мы просим доноров профинансировать крупнейшую гуманитарную помощь, когда-либо запланированную для одной страны. Мы запрашиваем четыре миллиарда 440 миллионов долларов, чтобы помочь народу Афганистана в трудную минуту».

По словам Гриффитса, финансовая помощь поддержит сельское хозяйство и обеспечит работу социальных служб. Это поможет предотвратить экономический коллапс.

[Мартин Гриффитс, представитель ООН]:

«Гуманитарная ситуация здесь тяжёлая, поскольку жизнь десятков миллионов людей висит на волоске. Шесть из каждых десяти афганцев сегодня нуждаются в гуманитарной помощи».

При этом Запад требует от «Талибана»* в обмен на помощь вернуть права человека. Так, США отменили встречу с представителями группировки в Катаре после того, как афганским старшеклассницам не разрешили вернуться за парты в обещанное время.

[Риклеф Бойтин, представитель МИД Германии]:

«Нужно не забывать, что «Талибан»*, де факто власти страны, должен выполнять свои обязательства, защищать народ и помогать гуманитарным организациям».

Сумма, которую собирает ООН на 2022 год, в три раза больше той, которую просили в 2021-м. Пока профинансировано только 13%. Все деньги направляют непосредственно в агентства по оказанию помощи, в обход правительства талибов*.

Ещё до начала сбора средств от ООН Великобритания объявила, что выделит стране 374 миллиона долларов.

«Талибан» – движение, которое в России признано террористическим и запрещено

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