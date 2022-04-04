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В Перу выпустили на волю 39 спасённых птиц

В Перу выпустили на волю 39 спасённых птиц

Целая стая морских птиц возвращается на волю в Перу. Среди них – восемь чаек, в том..

Дата загрузки: 2022-04-05

В Перу выпустили на волю 39 спасённых птиц

Целая стая морских птиц возвращается на волю в Перу. Среди них – восемь чаек, в том числе – четыре франклиновы, а также – 31 перуанская олуша. Этот вид встречается только на побережье Перу.

Пернатых подобрали после разлива нефти в Тихом океане, который произошёл в середине января. Птиц спасли лесничие.

[Джессика Олиден Гарсия, сотрудница лесного хозяйства]:
«Благодаря совместной работе с зоопарком «Парк легенд» эти пернатые прошли лечение и реабилитацию. Сегодня мы выпускаем группу здоровых птиц».

Полтора месяца назад лесничие также выпустили в дикую природу несколько птиц, в том числе – камнешарку и пятнистого перевозчика.

Разлив нефти произошёл во время разгрузки танкера испанской компании Repsol. В океан попало более десяти тысяч баррелей. Пострадали 18 тысяч квадратных метров пляжей.

Перуанские лесничие, волонтёры и ветеринары спасли уже более 300 животных и птиц, пострадавших от разлива.
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