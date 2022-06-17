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Непривычные холода: в Перу замерзает скот

Непривычные холода: в Перу замерзает скот

В Перу пришли сильные холода. Притом, что зима в стране официально ещё не началась. В некоторых..

Дата загрузки: 2022-06-17

Непривычные холода: в Перу замерзает скот
В Перу пришли сильные холода. Притом, что зима в стране официально ещё не началась. В некоторых регионах столбик термометра опустился до минус 21.

Власти выпустили жёлтые и красные предупреждения об опасности холодной погоды.

В андском регионе Хунин пастбища покрылись льдом, а скотоводы вынуждены одевать своих телят в одеяла, чтобы те не помёрзли.

[Абералдо Паукар, скотовод]:
«Особенно страдает крупный рогатый скот – коровы и телята. Но также – овцы и альпака – они в четырёх часах отсюда. Печально, что власти Перу никак не помогают».

Официально зима в Перу начинается 21 июня. Двузначные минусовые температуры в этой стране – вообще редкость, а до начала зимы – тем более.

[Ракел Лоайза, метеоролог]:
«Мы предупредили о снегопаде и резких перепадах температуры, как сегодня. Мы предупредили людей, что будет холоднее, чем обычно. Это происходит в высоких регионах Анд».

Самая холодная погода была зафиксирована в Перу в августе 2003 года. Тогда температура опустилась до минус 28 градусов по Цельсию.
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