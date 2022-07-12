В Израиле вылечили 17 черепах, пострадавших от подводного взрыва

Сотни зрителей и телекамеры. На израильском пляже Бейт-Янай всё внимание приковано к редким рептилиям. В Средиземное..

Сотни зрителей и телекамеры. На израильском пляже Бейт-Янай всё внимание приковано к редким рептилиям. В Средиземное море возвращаются 17 морских черепах. Это самое крупное событие такого рода за последние 20 лет.

С января черепахи жили в реабилитационном центре. Там их восстанавливали после тяжёлых травм. Специалистам помогали волонтёры.

[Талия Шварцмер, волонтёр]:

«Одно дело – видеть это со стороны, но совсем другое – участвовать в этом, каждый день ухаживать за черепахами, кормить, чистить и лечить их. И теперь видеть, как они возвращаются в природу, очень отрадно».

Зимой в Израильский центр спасения морских черепах доставили более полусотни раненых рептилий. У них были травмированы лёгкие, уши и другие мягкие ткани. По словам специалистов, причина в подводной ударной волне.

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[Янив Леви, специалист по морским черепахам]:

«К сожалению, рядом с Израилем есть страны, где по-прежнему глушат рыбу динамитом. Причиной могло быть это. Или же это могли быть военные учения в Средиземном море».

Сейчас черепахи полностью здоровы. К панцирям некоторых прикрепили GPS-трекеры.

[Янив Леви, специалист по морским черепахам]:

«Следующие два года мы будем знать о местоположении этих черепах. Мы сможем узнавать, куда они направляются, где спят, что едят и что делают зимой. Это поможет нам понять, где нужно создавать заповедники для защиты этих рептилий».

Почти все виды морских черепах считаются уязвимыми, а трём угрожает вымирание. Во многих странах экологи и волонтёры охраняют места гнездования рептилий, чтобы на свет появлялось больше детёнышей черепах.

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