Люди продолжают гибнуть в Бразилии из-за наводнений и оползней

Кадры из штата Рио-де-Жанейро на юге Бразилии. На них видно масштаб наводнений, обрушившихся на регион в..

Кадры из штата Рио-де-Жанейро на юге Бразилии. На них видно масштаб наводнений, обрушившихся на регион в минувшие выходные. В ряде городов штата объявлен красный уровень опасности.

Это город Белфорд-Роксо. Жители передвигаются на лодках.

Сильные ливни вызвали оползни по всему штату. В результате погибло не менее 14 человек. В том числе – семеро членов одной семьи в туристическом городке Парати. Об этом в субботу сообщили власти.

Ещё шесть человек погибли и пятеро числятся пропавшими без вести в курортном городе Ангра-дус-Рейс. Оползень накрыл четыре дома. Ведётся поисково-спасательная операция. Среди погибших есть ребёнок. Пять человек пострадали.

В целом же Рио-де-Жанейро страдает от экстремальной погоды уже больше месяца. За это время в результате наводнений и оползней по официальным данным погибло более 240 человек.

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