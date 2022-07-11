В Перу спасают птенца редкого кондора, который умирал от голода

В Перу ветеринары спасают птенца редкого андского кондора. Восьмимесячную птицу нашли местные жители в департаменте Анкаш. Кондор выглядел очень плохо, помочь ему не смогли и вызвали специалистов.

Птицу доставили в реабилитационный центр в Уарасе.

[Сильвия Чавес, ветеринар]:

«У кондора сильное истощение. Он очень худой, а перья теряют цвет. Так бывает при недоедании. Других болезней или отклонений я не нашла».

Теперь за птенцом ухаживают круглосуточно. После реабилитации его выпустят в дикую природу.

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Андские кондоры откладывают яйца раз в два года. Это связано с долгим процессом воспитания птенцов. Они могут летать уже в полгода, но родители ухаживают за ними до десяти месяцев. И даже после этого птенцы остаются в гнезде ещё на год.

Кондор – самая большая летающая птица Западного полушария. Эти пернатые играют важную роль в культуре андских народов.

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