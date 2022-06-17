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В Аргентине выпустили в океан 12 спасённых пингвинов

В Аргентине выпустили в океан 12 спасённых пингвинов

Неуклюже шагая по песку, 12 магеллановых пингвинов торопятся в океан. Ранее этих птиц спасли аргентинские биологи...

Дата загрузки: 2022-06-17

В Аргентине выпустили в океан 12 спасённых пингвинов
Неуклюже шагая по песку, 12 магеллановых пингвинов торопятся в океан. Ранее этих птиц спасли аргентинские биологи.

Пингвинов нашли в провинции Буэнос-Айрес в период с февраля по апрель. Они были в истощённом состоянии. Также у них были признаки обезвоживания, а у некоторых – даже переохлаждения. Из-за проблем со здоровьем у пингвинов медленно проходила линька, поэтому они просто замерзали в холодной воде.

[Хуан Пабло Лоурейро, ветеринар]:
«Причиной состояния их здоровья могут быть изменение климата, нехватка пищи и загрязнение океана».

Птиц выхаживали в реабилитационном центре в прибрежном городе Сан-Клементе-дель-Тую. Лечили с помощью сбалансированного питания. Меню составляли диетологи и ветеринары.

Этот вид пингвинов получил своё название в честь португальско-испанского мореплавателя Фернана Магеллана. Колонии таких птиц можно увидеть на патагонском побережье, Огненной Земле, островах Хуан-Фернандес и Фолклендах.
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