То, что начиналось как обычные прогулки по парку, превратили эту собаку в супергероя. Пятилетний бордер-колли Сэм..

За что собаку по кличке Сэм сделали героем комикса в Чили

То, что начиналось как обычные прогулки по парку, превратили эту собаку в супергероя.

Пятилетний бордер-колли Сэм и его хозяин Гонсало живут в чилийской столице Сантьяго. Регулярно гуляют в городком парке, и в какой-то момент мужчина решил совмещать приятное с полезным. Во время прогулок он стал собирать мусор.

Этот парк – самая большая зелёная зона мегаполиса. Здесь есть зоопарк, несколько пеших маршрутов и фуникулёр. Только в апреле парочка собрала в парке 602 маски, 585 пластиковых бутылок и 304 контейнера.

[Гонсало Чианг, хозяин Сэма]:

«Вы можете принести мусор, но выкидывать его в парке где попало – неправильно».

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Гонсало и Сэм приходят убираться в парк как минимум три раза в неделю. Это впечатлило местное руководство, и они решили сделать образ Сэма, несущего на спине сумку с мусором, одним из символов заботы о парке.

Так появился комикс под названием «Сэм: парковый супергерой».

[Каталина Аравенда, иллюстратор]:

«Он стал намного популярнее, чем ожидалось. Комикс добрался до разных школ и широко распространяется в Интернете».

В прошлом году парк запустил программу с призывом к продавцам напитков заменить пластиковые стаканчики на стеклянные. Также здесь стали сортировать мусор и просвещать население о важности этого процесса.

Авторы комикса призывают посетителей парка пользоваться 40 пунктами утилизации или же забирать мусор с собой.

[Эдуардо Виллалобос, директор парка]:

«Такие посетители, как Сэм, вдохновили нас ускорить образовательный процесс и структурировать сортировку мусора. Так жители Сантьяго становятся аккуратнее, больше заботятся об окружающей среде, наших лесах и парках».

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