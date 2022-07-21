Индейцы замерзают из-за аномальных морозов в Перу

Горные пастбища в Перу покрыты снегом. Сюда, в Анды, пришли аномальные холода. [Росарио Хулка, эксперт из..

[Росарио Хулка, эксперт из метеобюро Перу]:

«Мы зафиксировали минус 21 градус по Цельсию в регионе Пуно, и такая погода сохранится. Метеобюро выпустило предупреждение об опасности с 20 по 22 июля, поскольку ночные температуры упадут от минус 9 градусов в центральной части гор до минус 15-ти в южной части».

Горные пастбища в Перу покрыты снегом. Сюда, в Анды, пришли аномальные холода.

Местные индейские общины не привыкли к такой погоде. Особенно страдают пожилые люди. Жилища также не рассчитаны на морозы. Власти в Аякучо раздают людям тёплые одеяла.

А метеорологи предупреждают, что это не предел – через несколько недель может стать ещё хуже.

[Вилиан Алва, глава метеорологического общества Перу]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В августе в Перуанских Андах будет ещё холоднее. Возможно, это связано с моим мартовским прогнозом о явлении Ниньо, которое будет наблюдаться до конца года и частично в 2023-м».

Перуанские Анды – это горная гряда в центральной части южно-американских Анд. Кордильеры здесь очень высокие – превышают 6000 метров.

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