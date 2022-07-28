Вечером парки Барселоны полны людей, гуляющих с собаками. В последние годы в Испании стало намного больше..

На фоне пандемии домашних питомцев в Испании стало на 44% больше

Вечером парки Барселоны полны людей, гуляющих с собаками.

В последние годы в Испании стало намного больше домашних питомцев. Статистика показывает, что после начала пандемии их число, включая кошек и собак, выросло на 44%.

Эксперты говорят, что причиной стала социальная изоляция, вызванная длинными локдаунами. Офисные работники оказались на удалёнке, и у них появилась возможность ухаживать за питомцами.

Цена за породистого щенка может достигать 3000 евро. Однако во время пандемии питомцев в основном брали из приютов. Правда, не привычным путём, а по схеме, которую создали специально для локдаунов. Согласно ней, людям отдавали питомцев тех, кто был болен коронавирусом или находился в отделениях интенсивной терапии.

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В приютах также стало больше волонтёров, которые приходили, чтобы мыть и выгуливать собак.

[Хорди Мартинес, волонтёр]:

«Это был бум, отсюда забирали очень много животных. Случилось это примерно в то время, когда люди были взаперти, не могли выходить из дома».

Впрочем, эксперты считают, что не все понимают ответственность, которая за этим стоит.

Дрессировщик собак Пол взял эту собаку месяц назад. Первые недели своей жизни щенок провёл, привязанным на балконе.

[Пол Лопес, дрессировщик собак]:

«Они думают, что это как купить куклу, забывают о потребностях собаки. Наверное, самая большая проблема в том, что люди не до конца понимают, что значит иметь собаку».

Стоит отметить. что в Испании все домашние собаки и кошки должны быть зарегистрированы в национальной базе данных и чипированы.

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